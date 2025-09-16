Uzun süredir konuşulan senaryo okulların açılmasıyla devrede! Başörtüsü sorunu yeniden ortaya çıktı!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, eğitimdeki sorunları değerlendirirken dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Gökçebel, dün Bekirpaşa Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi’ne başörtülü öğrencilerin, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ajanlarının desteğiyle sokulduğunu öne sürdü.



“AK PARTİ REJİMİNİN İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMÜNÜN PARÇASI”



Kıbrıs Postası TV’de konuşan Gökçebel, bu gelişmenin AK Parti rejiminin fakirleşen toplumlarda eğitim üzerinden kurmaya çalıştığı ideolojik dönüşüm hamlelerinin bir parçası olduğunu savundu. Eğitim sisteminin sınırları belirlenmiş bir muhalefet düzenine dönüştürüldüğünü, bu sınırları aşanların ise tehdit edildiğini iddia etti