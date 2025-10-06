Yakın Doğu Koleji’nin Yıldızı, Dünya Devleriyle Aynı Kortta!

Yakın Doğu Koleji öğrencisi ve Türkiye Badminton Milli Takımı sporcusu Nehir Deniz, dünyanın en önemli turnuvalarından biri olan Büyükler “Victor International Challenge 2025”te yarışacak. 8 Ekim 2025’te İstanbul’da başlayacak şampiyonada Türkiye Badminton Milli Takımı formasıyla mücadele edecek olan Nehir Deniz, aralarında olimpiyat sporcuları da yer alan dünyanın en iyi sporcuları ile aynı kortu paylaşacak.

Badminton Dünya Federasyonu (BWF) ve Badminton Europe’un resmi takviminde yer alan ve Türkiye Badminton Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona; dünyanın en yüksek puanlı ve en saygın badminton turnuvaları arasında yer alıyor. Genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Nehir Deniz’in, İstanbul’da gerçekleşecek bu önemli şampiyonadaki performansı heyecanla bekleniyor.

Yakın Doğu’dan Milli Takıma’a!

Üç yaşından beri Yakın Doğu Koleji’nde eğitimine devam eden Nehir Deniz, akademik başarılarını sınıf birinciliğiyle taçlandırırken, okul ve kulüp takımlarında kazandığı şampiyonluklarla da dikkat çekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp Takımı’nın son on yıldaki şampiyonluklarında önemli rol oynayan Deniz, Türkiye Badminton Milli Takımlarında da istikrarlı bir şekilde görev alıyor. Bugüne kadar 15, 17 ve 19 yaş altı Türkiye Milli Takımları’nda 25’in üzerinde maça çıkan Nehir Deniz, disiplinli çalışması ve yurt içinde elde ettiği başarılarla kısa sürede parladı.

Bu yıl, Samsun Akademi Spor Kulübü’ne transfer olan Nehir Deniz, Türkiye Badminton Ligi’nde mücadele ediyor. 2022’de Bulgaristan’da düzenlenen “Uluslararası 15 Yaş Altı Turnuvası”nda hem çift kızlar hem de karışık çiftlerde şampiyon olan milli sporcu, 2024’te ise İstanbul’daki “17 Yaş Altı Uluslararası Turnuva”da çeyrek finale yükselmişti. Yine aynı yılda Türkiye’nin Antalya ilinde ilk kez düzenlenen “Air Badminton Şampiyonası’nda” ise “Çift Kadınlar” kategorisinde birincilik elde eden Nehir Deniz, Haziran 2025’de Belçika’nın Liege kentinde düzenlenen uluslararası turnuvada; “Tek Kadınlar” ve “Çift Kadınlar” kategorilerinde de şampiyon olmayı başardı. Başarılı genç sporcu, son olarak Eylül 2025’de Azerbaycan’da ilk kez düzenlenen Air Badminton Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda ise Türkiye Milli Takımı ile Avrupa 7’cisi olarak gurur yaşatmaya devam etti.