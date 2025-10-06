  • BIST 10906.27
  • Altın 5283.536
  • Dolar 41.6903
  • Euro 48.6679
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Yakın Doğu Koleji’nin Yıldızı, Dünya Devleriyle Aynı Kortta!

» »
Yakın Doğu Koleji öğrencisi ve milli sporcu Nehir Deniz, “Victor International Challenge 2025”te  dünya sahnesinde Türkiye’yi temsil edecek.
Yakın Doğu Koleji’nin Yıldızı, Dünya Devleriyle Aynı Kortta!

Yakın Doğu Koleji öğrencisi ve Türkiye Badminton Milli Takımı sporcusu Nehir Deniz, dünyanın en önemli turnuvalarından biri olan Büyükler “Victor International Challenge 2025”te yarışacak. 8 Ekim 2025’te İstanbul’da başlayacak şampiyonada Türkiye Badminton Milli Takımı formasıyla mücadele edecek olan Nehir Deniz, aralarında olimpiyat sporcuları da yer alan dünyanın en iyi sporcuları ile aynı kortu paylaşacak.

Badminton Dünya Federasyonu (BWF) ve Badminton Europe’un resmi takviminde yer alan ve Türkiye Badminton Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona; dünyanın en yüksek puanlı ve en saygın badminton turnuvaları arasında yer alıyor. Genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Nehir Deniz’in, İstanbul’da gerçekleşecek bu önemli şampiyonadaki performansı heyecanla bekleniyor.

Yakın Doğu’dan Milli Takıma’a!

Üç yaşından beri Yakın Doğu Koleji’nde eğitimine devam eden Nehir Deniz, akademik başarılarını sınıf birinciliğiyle taçlandırırken, okul ve kulüp takımlarında kazandığı şampiyonluklarla da dikkat çekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp Takımı’nın son on yıldaki şampiyonluklarında önemli rol oynayan Deniz, Türkiye Badminton Milli Takımlarında da istikrarlı bir şekilde görev alıyor. Bugüne kadar 15, 17 ve 19 yaş altı Türkiye Milli Takımları’nda 25’in üzerinde maça çıkan Nehir Deniz, disiplinli çalışması ve yurt içinde elde ettiği başarılarla kısa sürede parladı.

Bu yıl, Samsun Akademi Spor Kulübü’ne transfer olan Nehir Deniz, Türkiye Badminton Ligi’nde mücadele ediyor. 2022’de Bulgaristan’da düzenlenen “Uluslararası 15 Yaş Altı Turnuvası”nda hem çift kızlar hem de karışık çiftlerde şampiyon olan milli sporcu, 2024’te ise İstanbul’daki “17 Yaş Altı Uluslararası Turnuva”da çeyrek finale yükselmişti. Yine aynı yılda Türkiye’nin Antalya ilinde ilk kez düzenlenen “Air Badminton Şampiyonası’nda” ise “Çift Kadınlar” kategorisinde birincilik elde eden Nehir Deniz,  Haziran 2025’de Belçika’nın Liege kentinde düzenlenen uluslararası turnuvada; “Tek Kadınlar” ve “Çift Kadınlar” kategorilerinde de şampiyon olmayı başardı. Başarılı genç sporcu, son olarak Eylül 2025’de Azerbaycan’da ilk kez düzenlenen Air Badminton Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda ise Türkiye Milli Takımı ile Avrupa 7’cisi olarak gurur yaşatmaya devam etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Toplumu "yeniden bölecek" Meclis hamlesi!06 Ekim 2025 Pazartesi 11:07
  • Avcı: Uyuşturucu test cihazlarının kullanılması yol güvenliğini artıracak06 Ekim 2025 Pazartesi 11:01
  • İdrar Yolu Enfeksiyonları Çocukların Böbrek Sağlığını Tehdit Ediyor!06 Ekim 2025 Pazartesi 10:44
  • Ümit Özdağ Tatar'ı ziyaret etti06 Ekim 2025 Pazartesi 10:38
  • “Dilerim kimse beş yıl bir görev yaptıktan sonra anlatacak hiçbir şey bulamayacak noktaya düşmez”06 Ekim 2025 Pazartesi 10:34
  • Erhürman, Kimliksizler Derneği ile görüştü: Masaya getireceğim ilk konu bu olacak06 Ekim 2025 Pazartesi 10:20
  • Borçlu abonelerin dikkatine: Elektrikler salı günü kesilecek06 Ekim 2025 Pazartesi 10:18
  • Glafkos Klerides’in kızı Keti Klerides 76 yaşında hayatını kaybetti06 Ekim 2025 Pazartesi 10:15
  • Yarın ve Çarşamba günü yağmur bekleniyor06 Ekim 2025 Pazartesi 10:10
  • "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi," yarın komitede görüşülecek05 Ekim 2025 Pazar 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti