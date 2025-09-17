Yarın Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt'ta bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

  • BIST 11180.51
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın 09.00 – 15.00 saatleri arasında Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt'ta bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, “Şalt Sahası Bakım Çalışmaları” nedeniyle yaşanacak elektrik kesintisinden Lefkoşa Bölgesi’nde Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler ve Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Yılmazköy-Girne Amerikan Koleji arasında kalan tesisler, Alayköy ile Metehan Sınır Kapısı Bölgesi etkilenecek.

Girne Bölgesi’nde kesinti yapılacak yerler şöyle:

“Boğazköy köy içi, Lefkoşa – Girne ana yolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargâhı bölgesi ve Ağırdağ, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale asker, Dikmen köy içi ve Dikmen kırsal kesim arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa evleri, Güngör ve Güngör taşocakları bölgesi, Oray sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, Emaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı”

Güzelyurt Bölgesi’nde kesinti yapılacak yerler ise Serhatköy, Serhatköy su pompa istasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgeleri.

 

