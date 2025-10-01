  • BIST 11111.86
“Yaşlılarımıza hak ettikleri ilgiyi ve saygıyı göstermek insanlık ve yurttaşlık görevimizdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yaşlılarımıza hak ettikleri ilgiyi ve saygıyı göstermek insanlık ve yurttaşlık görevimizdir” ifadelerini kullandı.
“Yaşlılarımıza hak ettikleri ilgiyi ve saygıyı göstermek insanlık ve yurttaşlık görevimizdir”

Tatar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

“Toplumların geçmişini hafızasını bugüne taşıyan ve geleceğin tecrübesi ile yapı taşlarını oluşturan yaşlılarımız, geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki köprünün temel taşlarını oluşturmakta, toplumsal tarih, kültürel ve etik değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktadır.

 

Bugün sahip olduğumuz yaşama kavuşmamızda emekleri olan, toplumumuza ve insanlığa yararlı hizmetlerde bulunan yaşlılarımızın, yaşın getirdiği sorunları aşma çabalarında yanlarında olmak asli görevlerimizdendir.

Bu bağlamda yaşlılarımıza her türlü desteği vererek, düşünce ve deneyimleriyle toplumumuzun vazgeçilmez değerleri olduklarını hatırlatarak, hatta yaşatarak onlara hak ettikleri ilgiyi ve saygıyı göstermenin insanlık ve yurttaşlık görevi olduğunu anımsatıyor, Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm yurttaşlarımıza esenlikler diliyorum."

 

