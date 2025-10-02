Yeltekin: Kooperatif Şirketler Mukayyidinin duyarsızlığı nedeniyle Olko Birlik kapatıldı

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Olko Birlik Ltd. Kooperatifinin Kooperatif Şirketler Mukayyidinin duyarsızlığı nedeniyle kapatıldığını ve çalışanların işsiz kaldığını açıkladı.

Yeltekin, Olko Birlik Ltd. Kooperatifinin 50 yıldır bölge ve ülke halkına hizmet verdiğini, ancak tüm mali kaynaklarının zayıflatıldığını ve araçlarının satıldığını belirtti. Sendika olarak defalarca çözüm önerileri sunmalarına rağmen, Kooperatif Şirketler Mukayyidi ve ilgili bakanlığın soruna göstermelik ilgi gösterdiğini ifade eden Yeltekin, kooperatifin çalışanlarının haklarının eksik ödenerek kapatıldığını söyledi.

Genel Sekreter Yeltekin, bazı kooperatiflerdeki usulsüz uygulamalara göz yumulduğunu, taraflı ve siyasi davranıldığını belirterek, BASS olarak halkı bilgilendirmeyi görev bildiklerini dile getirdi. Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyidini vicdan muhasebesi yapmaya davet etti.