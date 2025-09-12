  • BIST 10382.89
Yeni eğitim yılı 15 Eylül'de başlıyor: Çocuklarımızın can güvenliği hepimizin sorumluluğu

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, “Her bir öğrencinin güvenliği, geleceğimizin güvencesidir” uyarısında bulunarak, okul servisleri ve velilerin trafikte dikkatli olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, 15 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2025-26 eğitim yılı öncesinde önemli uyarılarda bulundu.

Mutluyakalı, çocukların can güvenliğinin korunmasının en büyük sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Her bir öğrencinin güvenliği, geleceğimizin güvencesidir” dedi.

Özel okullarda yeni eğitim yılının geçtiğimiz hafta başladığını hatırlatan Mutluyakalı, devlet okullarında ise 15 Eylül Pazartesi günü binlerce öğrencinin aileleri ve öğretmenleriyle birlikte yeni döneme adım atacağını söyledi.

Okullara öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunların uzun süredir bilinen bir gerçek olduğuna işaret eden Mutluyakalı, araçların teknik denetimlerinin düzenli yapılması, şoförlerin mesleki yeterliliğinin artırılması, emniyet kemeri ve kapasite kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini belirtti. Mutluyakalı, “Çocuklarımızın güvenli ulaşımı için okul servislerinin standartlara uygunluğu denetlenmeli, eksikliklere göz yumulmamalıdır” dedi.

Velilere de önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Mutluyakalı, çocukların emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi, çocuk koltuğu ve yükseltici kullanılması, hız limitlerine uyulması, okul bölgelerinde yavaş ve dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca çocukların araç içinde ayakta durmamaları, pencereden sarkmamaları ve ön koltukta seyahat etmemeleri konusunda velilere uyarıda bulundu.

Yeni eğitim yılıyla birlikte toplu taşımadaki yetersizlikler nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanacağına da dikkat çeken Mutluyakalı, çözümün toplu taşıma sisteminin güçlendirilmesi, okul servislerinin yaygınlaştırılması ve trafiği rahatlatacak planlamaların yapılmasından geçtiğini kaydetti.

Mutluyakalı, tüm yetkilileri görevlerini titizlikle yapmaya, velileri ve sürücüleri ise daha duyarlı olmaya çağırarak, “Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı ve verimli bir eğitim yılı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

