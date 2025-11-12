  • BIST 10616.54
Yer yer sağanak ve gök gürültülü yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 12 Kasım Çarşamba günü havanın yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağını açıkladı.
Yer yer sağanak ve gök gürültülü yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 11–17 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bölgenin genellikle Alçak Basınç Sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

12 Kasım Çarşamba günü, havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 25–28°C, sahillerde ise 22–25°C dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın, dönemin ilk yarısında kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde eseceği bildirildi.

