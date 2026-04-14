SON DAKİKAKan şekeri neden aniden yükselir?

Yerbilim Mühendisleri: Antalya açıklarında yaşanan depremlerin adada yapısal etki oluşturması beklenmiyor

Yerbilim Mühendisleri Odası (YMO), Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında dün meydana gelen depremlerin adada yapısal etki oluşturmasının beklenmediğini açıkladı.
Yerbilim Mühendisleri: Antalya açıklarında yaşanan depremlerin adada yapısal etki oluşturması beklenmiyor

YMO Başkanı Arif Özyankı, “Sarsıntıların bazı bölgelerde hissedilmiş olması mümkün olmakla birlikte, mevcut veriler ışığında ülke genelinde risk seviyesini artıran bir durum söz konusu değildir.” dedi.

Özyankı, yazılı açıklamasında, Akdeniz’de gün içinde bölgede birden fazla deprem kaydedildiğini, bunların en büyüğünün ise saat 08.48 sıralarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı olduğunu ifade etti.

Depremlerin, Doğu Akdeniz’in aktif tektonik yapısı içinde, Antalya Körfezi ile Kıbrıs yayı arasındaki ve Afrika ve Anadolu levhaları arasındaki etkileşimden kaynaklanan bir bölgede gerçekleştiğini kaydeden Özyankı, bölgede orta büyüklükte ve kümeli deprem aktivitelerinin beklenen bir durum olduğunu belirtti.

Aynı gün birbirine yakın konum ve zaman aralığında meydana gelen depremlerin, tek bir ana kırılmadan çok aynı gerilme alanı içinde gelişen bir deprem dizisi olarak değerlendirildiğini söyleyen Özyankı, bunun ada üzerinde bir etki veya risk yaratmadığını dile getirdi.

Özyankı, “Mevcut gözlemler doğrultusunda, daha büyük bir depremi işaret eden olağan dışı bir durum tespit edilmemiştir. Ancak bölgedeki sismik hareketlilik ilgili kurumlar ve konusunda yetkin mühendisler tarafından izlenmeye devam edilmektedir.” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
