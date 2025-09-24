Yılmaz, Üstel ve hükümet ortakları ile görüştü...

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla Ankara’da bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü kapsamında yürütülen proje ve hizmetler ele alındı. Sağlık, eğitim, ulaşım ve enerji başta olmak üzere geniş bir alanda devam eden ortak çalışmaların, Kıbrıs Türk halkının refahına ve yaşam kalitesine katkı sağladığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin KKTC’nin kalkınma hedeflerini desteklemeye, adada iki devletli çözüm vizyonunu savunmaya ve Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakabilmesi için her alanda dayanışmayı artırmaya devam edeceğini ifade etti.

Yılmaz, ziyaretlerinden dolayı Başbakan Üstel ve hükümet ortaklarına teşekkür ederek, yapıcı iş birliğinin artarak sürmesi temennisinde bulundu.