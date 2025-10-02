Yoksulluğa karşı kadın dayanışması devam ediyor

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, UBP–DP–YDP "hükümetinin" yarattığı ekonomik ve sosyal çöküşün bedelini en ağır biçimde ödeyen kadınların, çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede kadınlar, “İkinci El Eşya Stantları” kurarak dayanışmayı günden güne daha da büyütüyor.

Mağusa Perşembe Pazarı’nda belirli aralıklarla kurulan stantlardan elde edilen gelir, özellikle dar gelirli kadınların, çocukların ve gençlerin temel insani ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor. Kadınların örgütlü emeğiyle toplanan ikinci el kıyafetlerin bir kısmı da Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Asya İlktaç, yaptığı açıklamada, kadınların yalnız bırakıldığı bu sistemde birbirlerine omuz vererek ayakta durduklarını vurguladı. İlktaç, “Çocukların, kadınların ve gençlerin yaşamlarını biraz olsun kolaylaştırmak için mücadele ediyoruz. Kadın dayanışmasının gücüyle bu çürümüş düzene karşı direniyoruz” dedi.

İlktaç, tüm kadınları ve duyarlı yurttaşları bu dayanışmayı büyütmeye çağırırken, ikinci el eşya bağışında bulunarak katkı koyanlara da teşekkür etti.