Yüksek Seçim Kurulu, Ulusal Birlik Partisi’nin açtığı seçmen sorgu sitesinin yanıltıcı olabileceği gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.
YSK'dan flaş karar: UBP'nin seçmen sorgu sitesi kapatıldı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) “http://sorgu.ubp.org.tr” adresinde açtığı “KKTC Seçmen Sorgu Sistemi” adlı dijital platformun kapatılmasına karar verdi.

Kurul, söz konusu sitenin seçmenleri yanıltıcı olabileceğini vurgulayarak, seçim ve halkoylamasına ilişkin bilgilerin yalnızca YSK tarafından açıklanabileceğini duyurdu.

YSK’dan yapılan açıklamada, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 49., 50. ve 51. maddelerine dikkat çekildi. Açıklamada, seçmen listeleri ve seçmenlerin nerede oy kullanacağına dair bilgilerin sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanabileceği ifade edildi.

“Yüksek Seçim Kurulu dışında hiçbir makamın veya kurumun bu bilgileri verme görev ve yetkisi yoktur” denilen açıklamada, henüz kesinleşmiş sandık seçmen listelerinin yayımlanmadığı da hatırlatıldı.

Kurulun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu dışında verilecek bu bilgiler yanıltıcı ve hatalı olacaktır. Ulusal Birlik Partisi’nin http://sorgu.ubp.org.tr sitesinin kapatılmasına ve kararın bir suretinin gereği için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na gönderilmesine oy birliği ile karar verilir.”

