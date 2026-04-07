  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde çatışma

Zeki Çeler: Hükümet istifa etmeli ve geç kalınmış seçimin tarihinin ilan edilmeli!

» »
TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Meclis önündeki müdahaleleri eleştirerek hükümeti istifaya çağırdı
Zeki Çeler: Hükümet istifa etmeli ve geç kalınmış seçimin tarihinin ilan edilmeli!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Meclis önünde günlerdir devam eden olaylara ilişkin yaptığı açıklamada hükümete sert eleştiriler yöneltti ve erken seçim çağrısında bulundu.

Çeler, UBP-DP-YDP hükümetinin, kendi siyasi varlıklarını korumak adına, halk ile güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmekten hatta bir iç savaş çıkarmaktan bile çekinmeyecek kadar gözünün döndüğünü söyledi.

Çeler, Meclis önünde günlerdir devam eden olaylardaki müdahale ve şiddetin dozuna rağmen, hükümet denilen yapının geri adım atmayı düşünmemesinin de bunun ispatı olduğunu söyleyerek, "Bu atanmışların gözünde yurttaşın ekonomisi bir yana hayatlarının bile, kendi koltuklarından daha fazla önemi yoktur" dedi.

Eylem ve genel grevin geçtiğimiz haftadan bu yana devam etmesinin de; bunun parlayıp sönen bir tepki değil, toplumsal bir direniş olduğunu gösterdiğine işaret eden Çeler, yaşananlar karşısında artık tek bir yolunun kaldığını; onun da hükümetin istifası ve geç kalınmış seçimin tarihinin ilan edilmesi olduğunu vurguladı.

Çeler, "Kendi halkına copla ve biber gazıyla zülmeden, direnişi görmezden gelen, halkının karşısına çıkmaktan korkan, köşe bucak kaçan, adları rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlüklerle anılan bu yapının derhal istifasını açıklaması ve bu topluma derin bir nefes aldırması tek çıkış yoludur" dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti