10 bin kişiyi işten çıkaran Microsoft, Sting için 500 bin dolar ödemiş

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Microsoft, son günlerde sert eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Şirket, küçülme nedeniyle binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyururken bir yandan da yaptığı harcamalarla dikkat çekiyor.

Dünyanın önde gelen siyasetçileri, iş insanları ve kanaat önderlerinin bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu; küresel iklim değişikliği, ekonomik kriz ve Rusya-Ukrayna savaşını gündemine alırken bu yıl farklı açılardan da dikkat çekti. Eskortlar, özel jetler ve şimdi de şaibeli bir Sting konseri ilgi odağı oldu.

Wall Street Journal’ın haberine göre Microsoft, 50 yöneticiyi Sting’in salı akşamı Davos kayak merkezindeki performansını dinlemek için bir mekana topladı.

Habere göre; şirket, ikonik sanatçının performansı için 500 bin doların üstünde bir rakam ödedi. Ertesi sabah ise makroekonomik koşullardan ve değişen müşteri önceliklerinden muzdarip olduğunu bildirip, iş gücünün yaklaşık yüzde beşi olan 10 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

İsviçre’deki yalnızca sayılı davetlinin katıldığı etkinliğin teması da yağmur ormanlarını ve içinde yaşayan yerli halkı korumayı amaçlayan Yağmur Ormanı Fonu’nun kurucusu olan Sting’in çevre çalışmalarına giren sürdürülebilirlikti.

Şirketin bu tip bir konser için harcama yapmasından sonra işten çıkarma kararı sert eleştirilerle karşılandı ve 2014’ten bu yana en büyük işten çıkarma olmasıyla da dikkat çekti. Microsoft geçen yıl da yaklaşık bin çalışanını işten çıkarmıştı. İşten çıkarmalar çarşamba günü başladı. Küçülme 2023’ün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar gerçekleşecek.

TEKNOLOJİ DÜNYASI İŞTEN ÇIKARMALARLA ÇALKALANIYOR

İşten çıkarma kararı alan tek şirket Microsoft değil. Bu ayın başlarında Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu ve Salesforce, yüzde 10’luk bir işten çıkarma yapacağını söyledi. Goldman Sachs ise 3 binden fazla kişinin işine son vereceğine dair haberlerle gündeme geldi.

Ayrıca DailyMail’in haberine göre; Jeff Bezos’un kendisine ait olan Washington Post’un genel merkezine haber vermeden gitmesi, gazete çalışanları arasında işten çıkarılma endişesi yarattı. Son yıllarda Washington Post azalan reklam geliri, site trafiğinde düşüş ve yeni abone sıkıntısı yaşıyor.

Google’da da durum pek farklı değil; Alphabet, dünya çapında 12 bin çalışanı işten çıkardı.