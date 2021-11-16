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10 futbolcuyu kovdu, oğlunu A takıma aldı!

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Geçen hafta MLS'te playoff dışında kalacağı kesinleşen takımda 1 haftadır gelecek planlaması ile alakalı toplantılar yapılırken, sonuç olarak 10 futbolcu kadro dışı bırakıldı.
10 futbolcuyu kovdu, oğlunu A takıma aldı!

Inter Miami'nin teknik direktörü Phil Neville, MLS'teki kötü sonuçların ardından kadroda dramatik değişiklikler yaptı.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de teknik direktör Phil Neville, gelen kötü sonuçların ardından kadroda önemli değişiklikler yaptı.

Geçen hafta MLS'te playoff dışında kalacağı kesinleşen takımda 1 haftadır gelecek planlaması ile alakalı toplantılar yapılırken, sonuç olarak 10 futbolcu kadro dışı bırakıldı. George Acosta, Ventura Alvarado, Dylan Castanheira, Jay Chapman, Sami Guediri, Kelvin Leerdam, John McCarthy, Josh Penn, Patrick Seagrist ve Victor Ulloa MLS yönetiminin Inter Miami'ye getirdiği maaş limiti cezası sebebi ile kadro dışı bırakıldı.

Gonzalo Higuain ve Blaise Matuidi gibi oyuncuların da forma giydiği Inter Miami, pilot takımı olan Fort Lauderdale'den bazı oyuncuları ana takıma çağırırken, çağrılanlar arasında Phil Neville'in oğlu Harvey Neville de yer aldı. Baba Neville Harvey için, "İyi bir gelişim süreci var. Önünde çok yol olsa da bir süre MLS'te bizimle olacak." dedi.

Pilot takım Fort Lauderdale'da Beckham'ın oğlu Romeo Beckham da forma giyiyor.

 

T24.

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