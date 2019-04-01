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10. Yafa Portakal Festivali 6-7 Nisan’da Lefke Çarşı Merkezi’nde

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10. Yafa Portakal Festivali, 6-7 Nisan’da Lefke Çarşı merkezinde gerçekleştirilecek.
10. Yafa Portakal Festivali 6-7 Nisan’da Lefke Çarşı Merkezi’nde

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Lefke Belediyesi tarafından düzenlenecek festivale tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

Açıklamada stant almak isteyenlerin 0392 7287347 numaraya ulaşabilecekleri kaydedildi.

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