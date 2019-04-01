10. Yafa Portakal Festivali 6-7 Nisan’da Lefke Çarşı Merkezi’nde

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Lefke Belediyesi tarafından düzenlenecek festivale tüm halkın davetli olduğu belirtildi.
Açıklamada stant almak isteyenlerin 0392 7287347 numaraya ulaşabilecekleri kaydedildi.
Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Lefke Belediyesi tarafından düzenlenecek festivale tüm halkın davetli olduğu belirtildi.
Açıklamada stant almak isteyenlerin 0392 7287347 numaraya ulaşabilecekleri kaydedildi.
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