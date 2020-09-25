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108 Megapiksel ve tam ekran deneyimi: Smartisan

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Çentiksiz akıllı telefon modelleri için araştırma yapan birçok kullanıcı mevcut.
108 Megapiksel ve tam ekran deneyimi: Smartisan

Çentiksiz akıllı telefon modelleri için araştırma yapan birçok kullanıcı mevcut. 8 yıl önce kurulan Smartisan hem 108 Megapiksel kamera özelliği hem de tam ekran deneyimi ile bir fark yaratmayı amaçlıyor.

Smartisan OS isimli bir işletim sistemi üreten Çin menşeli bu firmanın yeni akıllı telefonu hakkında pek fazla bir bilgiye sahip değiliz. Smartisan tarafından yayımlanan bir görsel sayesinde bu ürünün beyaz bir çerçeveye sahip olduğunu görebiliyoruz.

Çentiksiz telefon ve 108 Megapiksel kamera: Smartisan

Adı henüz belli olmayan bu telefonun kenarları oldukça ince bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Bu cihaz, büyük bir olasılık ile, delikli veya açılıp kapanabilen (pop-up) bir kamera eşliğinde kullanıcılara hizmet edecek.

Alınan bir bilgiye göre bu akıllı telefon tarafından çekilen fotoğrafların tam çözünürlüğü 5792 x 4344 piksel olacak. Bu değer yaklaşık 25 Megapiksel seviyesine tekabül ediyor. Kaydedilen bir görüntünün piksel seviyesini ayarlamak için 4 adet dedektör kullanılacak.

Smartisan’ın yeni akıllı telefon hakkında daha fazla bilgi almak için ekim ayını beklemek zorundayız. Zira Çinli firmanın bu ürün için belirlediği strateji bu yönde. Çin’in akıllı telefon pazarındaki hâkimiyeti giderek artıyor.

Sizce bu model ne kadar başarılı olabilir? Xiaomi ve Huawei gibi dişli rakipler bu marka karşısında neler yapabilir? Çentiksiz akıllı telefon modelleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi ve tahminlerinizi bekliyoruz.

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