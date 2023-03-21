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11 ayın sultanı Ramazan başlıyor

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Ramazanın ilk teravih namazı yarın akşam kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor

On bir ayın sultanı Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan bayramı 21 Nisan'da başlayacak.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak.

KKTC Din İşleri Başkanlığı bu yıl fitreyi 100 TL olarak belirlemişti. Fitrelerin, en geç bayram namazından önce verilmesi gerekiyor.

İlk orucun tutulacağı 23 Mart Perşembe  imsak saat 04.17’de, iftar ise saat 18.09’da yapılacak.

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