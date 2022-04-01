  • BIST 2.253,33
  • Altın 909.317
  • Dolar 14.692
  • Euro 16.2441
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

1223 Öğrenci, 235 Öğretmen Pozitif

» »
Haftalık Corona Tablosu açıklandı
1223 Öğrenci, 235 Öğretmen Pozitif

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

 

 

Güncel rakamlar şöyle;

 

 

1 NİSAN 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Kapanan Sınıf Sayısı

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

447

96

30

335

8

2

10

Genel Ortaöğretim Dairesi

675

113

8

127

19

0

0

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

101

26

2

25

7

0

0

 TOPLAM

1223

235

40

487

34

2

10

 

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 2,53

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu

 

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Endometriozis’ Hastalığına ‘Erken Teşhis’ Uyarısı30 Mart 2022 Çarşamba 21:16
  • Haftada İki Kez Avokado Kalp Krizini Riskini Düşürüyor30 Mart 2022 Çarşamba 20:13
  • Her Gün Kahve İçmek Erken Ölüm Riskini Azaltıyor29 Mart 2022 Salı 21:49
  • Covid-19 Damar Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor29 Mart 2022 Salı 19:48
  • 19. Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması Sonuçlandı29 Mart 2022 Salı 17:16
  • Obezite hakkında doğru sanılan 8 yanlış!29 Mart 2022 Salı 12:12
  • Bilimsel olarak kanıtlandı… Nostalji, ağrıları azaltıyor29 Mart 2022 Salı 10:33
  • Diş Hekimlerinin Maliyeti Yüzde 200 Arttı28 Mart 2022 Pazartesi 23:34
  • Araştırmacılar Açıkladı… Covid-19 Diyabet Riskini Artırıyor mu28 Mart 2022 Pazartesi 22:48
  • Bilimsel Olarak Kanıtlandı… Nostalji, Ağrıları Azaltıyor28 Mart 2022 Pazartesi 21:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti