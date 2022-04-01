1223 Öğrenci, 235 Öğretmen Pozitif

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
1 NİSAN 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Kapanan Sınıf Sayısı
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
447
96
30
335
8
2
10
Genel Ortaöğretim Dairesi
675
113
8
127
19
0
0
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
101
26
2
25
7
0
0
TOPLAM
1223
235
40
487
34
2
10
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 2,53
Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu
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