15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Tören Ve Etkinliklerle Kutlanıyor

Aynı anda 21 para top atışı yapılacak. Anavatan Türkiye de her zaman olduğu gibi bu yıl da coşkumuza ortak oluyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın (Pazar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün ülkemize geldi.. Gün dolayısıyla bugün Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarındaki inşaat nedeniyle TMT Anıtı’nda törenler gerçekleştirilecek.

Bu yılki tören ve etkinliklerde, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı yarın ise gün boyu tören ve etkinlikler yapılacak… Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 12.00’de, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni saat 12.30’da, Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki tören ise saat 08.00’de başlayacak.

Başkent Lefkoşa’nın yanısıra tüm ilçelerde de tören düzenlenecek. Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri de pazar günü törenle anılacak. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı coşkusuna Anavatan Türkiye de ortak olacak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu törenler için dün KKTC’ye geldi.Çavuşoğlu’nu Ercan Havalimanı’nda mevkidaşı Kudret Özersay karşıladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu , KKTC’ye gelişini sosyal medyadan duyurdu..

Çavuşoğlu açıklamasında “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere Kıbrıs’tayız” ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı olan yarın KKTC’ne gelerek, 37. Kuruluş yıldönümü törenlerine katılması, Kapalı Maraş’ı ziyaret etmesi, Acil Durum Hastanesi’nin açılışına katılması ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesi bekleniyor.