17 saatlik yolculuk başladı: Uzayda 9 ay mahsur kalan iki NASA astronotu sonunda dünyaya dönüyor

NASA astronotları Sunita Williams ve Barry “Butch” Wilmore, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılarak Dünya’ya dönüş yolculuğuna başladı. SpaceX Dragon kapsülü, dört astronotla birlikte gece yarısı istasyondan ayrıldı.
Uzay aracı 17 saatlik bir inişin ardından Türkiye saati ile 15.00 civarlarında Florida açıklarında suya inecek. İniş noktası, hava ve deniz koşulları değerlendirildikten sonra kesinleşecek.
İki astronot, Boeing’in Starliner kapsülünün test pilotları olarak geçen yıl 6 Haziran’da Uluslarası Uzay İstasyonu'na varmıştı. 8 günlük görev, Starliner’da yaşanan teknik sorunlar nedeniyle uzamıştı.
NASA ve Boeing, kapsülü Eylül 2024’te boş olarak dünyaya geri göndermek zorunda kalmış, Williams ve Wilmore, uzay istasyonunda kalmaya devam etmişti.
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