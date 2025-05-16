  • BIST 9541.3
  • Altın 4021.636
  • Dolar 38.8351
  • Euro 43.5484
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAEurovision 2025: Final ne zaman, hangi ülkeler yarışacak?

196 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni

» »
196 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni
196 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni

Bakanlar Kurulu tarafından 196 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın ve/veya bağış yolu ile almak istedikleri yer, parsel ve alanı belirtilen taşınmaz mal/mallarla ilgili detayları belirtilen 196 yabancı uyruklu kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ekmek üretimi durdurulacak16 Mayıs 2025 Cuma 08:14
  • Ekmeğe zam yolda!15 Mayıs 2025 Perşembe 16:36
  • “Kıbrıs Türk toplumunun kimliği ve iradesi hem kuzeyden hem güneyden tehdit altında”15 Mayıs 2025 Perşembe 14:42
  • Erhürman: Mülkiyet konusunda yaşananlar çözüm iklimini zehirliyor15 Mayıs 2025 Perşembe 14:22
  • Bir Haftada 82 Trafik Kazası: 76 Kişi Yaralandı, 5 Milyon TL’lik Hasar Oluştu15 Mayıs 2025 Perşembe 14:19
  • Açık artırma ile araç satışı yapılacak15 Mayıs 2025 Perşembe 14:19
  • Gazimağusa’da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı15 Mayıs 2025 Perşembe 13:52
  • Mangal Yangına Sebep Oldu: 500 Metrekarelik Alan Zarar Gördü15 Mayıs 2025 Perşembe 13:42
  • Ülke Genelinde İkamet İzinlerine Yönelik Denetim: 2 Kişi Tutuklandı15 Mayıs 2025 Perşembe 13:32
  • Lapta’da 10 Bin Dolar Dolandırıcılığı: 1 Kişi Tutuklandı15 Mayıs 2025 Perşembe 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti