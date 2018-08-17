2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir Alman savaş uçağı bulundu

Danimarkalı 14 yaşında bir çocuk, yaptığı keşif sonrası gömülü halde olan bir savaş uçağı keşfetti. Yetkililer uçağın, 2.Dünya Savaşı’ndan kalma bir Alman avcı uçağı olan Messerschmitt olduğunu doğruladı.

Danimarkalı genç kaşif Daniel Kristiansen ve babası Klaus, Danimarka'nın kuzeyinde Birkelse yakınlarındaki bir çiftlikte gömülü bir Messerschmitt avcı uçağı enkazı keşfettiklerini açıkladı.

CNN Internatiol'ın aktardığı habere göre, Danimarkalı 14 yaşında bir çocuk, tarih dersi için yaptığı araştırma sırasında, kokpitinde pilotun cesedinin de bulunduğu 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman savaş uçağı buldu.

Genç kaşifin babası Klaus Kristiansen, metal dedektörü ile gittiklerini belirttiği alanda Daniel'in okulda gösterebileceği bir takım eski tabak vb. şeyler bulmayı umarken uçak enkazı bulduklarını dile getirdi. Enkazın bir uçağa ait olduğunu fark ettikten sonra komşularından kepçe ödünç aldıktan sonra kazıya başlayan Kristainsen, kazmaya başladıkları sırada çok sayıda parçalanmış metal parça bulduklarını ve hemen akabinde enkazda kemik ve giysi parçaları bulduklarını belirtti.

Kuzey Jutland Polis şefi Karsten Kristensen, yetkililerin, düşen uçağın bir Alman avcı uçağı olan Messerschmitt olduğuna inandıklarını söyledi. Kristensen, "Patlayıcı madde imha timi, uçakta kalan askeri mühimmatı ve diğer tehlikeli olabilecek ekipmanları güvenlik altın almaya çalışıyor" açıklamasında bulundu. Ayrıca Kristensen, konu ile ilgili olarak Alman yetkililerin bilgilendirildiğini açıkladı.

Pilotun ve uçağın kalıntılarına ev sahipliği yapan Kuzey Jutland Tarihi Müzesi'ndeki küratör, ekibinin yakında pilotun kimliğini doğrulayabileceğine inandığını belirtti. Kuzey Jutland Tarihi Müzesi küratörü Torben Sarauw konu ile ilgili olarak, "Pilotun belgelerini bulduk ve sanırım bir ismimiz var" dedi.

Sarauw, pilotun Birkelse'ye yakın bir şehir olan Aalborg'da bulunan bir alman üssünden geldiğine inandıklarını belirtti.

Küratör, enkazdan pilota ait takım elbise, şapka, üç kullanılmayan prezervatif ile birlikte, iki adet Danimarka parası ve Aalborg üssündeki kantinde verilen yiyecek kaşıkları bulduklarını açıkladı.

Uçağı bulan genç kaşif Kristainsen, pilotun akrabalarının bulunmasını ve naaşın Almanya'ya geri dönmesini umuyor.

Kristiansen, " Belki de sonunda düzgün bir mezara sahip olabilir" yorumunda bulundu. Konu ilgili olarak Alman yetkililerin bilgilendirildiği

Danimarka'nın Birkelse kentinde gömülü halde bulunan uçağın, Danimarka'da gömülü halde bulunan ilk Alman savaş uçağı olduğu belirtildi.