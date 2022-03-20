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2 vefat, 551 pozitif vaka!

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2 vefat, 551 pozitif vaka!
2 vefat, 551 pozitif vaka!

"Toplam 20.176 test yapıldı, 551 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 400 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.176 olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 400  kişi taburcu edilmiştir.

265 kişi Lefkoşa, 92 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 37 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

20 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.176 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 551         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400     

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.196.379        

Toplam Vaka Sayısı: 77.122             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 72.294    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4621      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4574 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 208  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 183  

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1930       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137167

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