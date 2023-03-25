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2 Yaşındaki Efe 6.4 Metre Yüksekten Beton Zemine Düştü!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
2 Yaşındaki Efe 6.4 Metre Yüksekten Beton Zemine Düştü!

24.03.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gönyeli’de bulunan bir apartman dairesinde sakin Ahmet Efe KUZUCU (Ç-2), kalmakta olduğu dairenin sürme cam penceresini açarak, pencereden aşağıya uzandığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 6,40 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, çocuk servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

 

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