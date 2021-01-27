20 bin adet aşı daha geliyor

Türkiye'den 20 bin doz Sinovac Koronavirüs aşısı, yarın sabah ambulans uçakla KKTC'ye geliyor.
Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, artan Koronavirüs vakalarının ardından yaptığı girişimle ikinci parti Sinovac Koronavirüs aşısının ülkeye gönderilmesini sağladığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Türkiye’den 20 bin doz Sinovac Koronavirüs aşısının KKTC’ye yarın sabah itibariyle ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varıldığı açıklandı.
Cumhurbaşkanı @ersinrtatar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Türkiye’den 20 bin doz aşının KKTC’ye yarın gönderilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. pic.twitter.com/QiMpAwl62u— KKTC Cumhurbaşkanlığı (@KKTCCB) January 27, 2021
Akşam saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim.— Ersin Tatar (@ersinrtatar) January 27, 2021
20 bin doz Sinovac aşısının yarın sabah ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek olmasından ötürü TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettim. pic.twitter.com/zGSdT0D4bG
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