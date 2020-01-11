  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

20 yıllık araştırma sona erdi: Bunu yapanların ömrü uzuyor

» »
Sağlıklı hayat tarzını benimseyen kadınların 10 yıl, erkeklerin ise 7 yıl daha fazla hastalığa yakalanmadan yaşadığı bildirildi.
20 yıllık araştırma sona erdi: Bunu yapanların ömrü uzuyor

Araştırma, sağlıklı yaşam tarzını benimseyen kadınların 10, erkeklerin 7 yıl daha fazla kansere, kalp rahatsızlıklarına, Tip 2 diyabete yakalanmadan yaşadığını ortaya koydu.

 

Çalışma kapsamında, sağlıklı yaşam tarzı olan kişilerin hiç sigara içmediği, sağlıklı ve dengeli beslendiği, her gün yarım saat hareketli veya aşırı olmayan aktivite yaptığı, vücut kitle indeksinin 18.5-24.9 arasında olduğu, alkolü sadece ölçülü şekilde tükettiği vurgulandı.

 

Araştırmaya katılan 50 yaşındaki 73 bin kadın ile 38 bin erkeğe bu beş kriterden en azından dördünü karşılayıp karşılamadıkları soruldu. Söz konusu kriterlerin dördünü karşılayan kadınların, kriterleri karşılamayanlara göre de 10 yıl daha uzun süre yaşadıkları tespit edildi.

 

Sağlıklı yaşayan erkeklerin de sağlıksız yaşam tarzını benimseyenlere oranla 7 yıl fazla yaşadıkları saptandı.

 

Çalışmada, günde 15'den fazla sigara içen erkekler ile vücut kitle indeksi 30'dan fazla olan obez kadın ve erkeklerin en düşük hastalıksız yaşam süresine sahip olduğu belirtildi.

 

Sağlıklı yaşam tarzının sadece kansere, kalp damar rahatsızlıklarına ve Tip 2 diyabete yakalanma riskini düşürmediği kaydedilen araştırmada, aynı zamanda bu rahatsızlıklara yakalanan kişilerin, sağlıklı yaşam tarzı olmayanlara göre daha uzun süre hayatta kalabilmesini sağladığı ifade edildi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon haşere yaşıyor10 Ocak 2020 Cuma 22:07
  • Sütte ne kadar şeker var10 Ocak 2020 Cuma 22:04
  • Soğuk havalar yüz felcine neden oluyor10 Ocak 2020 Cuma 22:01
  • Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir10 Ocak 2020 Cuma 21:10
  • Bilim insanları kanserin 1 saniyeden daha kısa sürede tedavi edilebileceğini açıkladı10 Ocak 2020 Cuma 20:15
  • Yeşil çay içmek ömrü uzatıyor10 Ocak 2020 Cuma 15:19
  • Hayatı 10 yıl uzatmanın yolu açıklandı10 Ocak 2020 Cuma 11:22
  • Dünyanın en büyük kızamık salgını: 6 bini aşkın kişi öldü08 Ocak 2020 Çarşamba 22:09
  • KKTC'de e-sigara yasaklanıyor07 Ocak 2020 Salı 15:47
  • Sağlık Bakanlığı: ”Verem, son derece tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık”06 Ocak 2020 Pazartesi 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti