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200 fincan kahve içmeye denk kafein tozu tüketen spor hocası öldü

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200 fincan kahve içmeye denk kafein tozu tüketen spor hocası öldü
200 fincan kahve içmeye denk kafein tozu tüketen spor hocası öldü

Kafein etkisiyle spor esnasında enerji için serbest yağ asitlerini kullanımı artıyor. Bu durum spor esnasında dayanıklılığı artırıyor ve reaksiyon hızına etki ediyor. Bu sebeple sporcular, performansını üst noktaya taşımak için belirli dozlarda kafein tozu tüketiyor. Uzmanlar, önerilen dozun üstündeki kullanımlara karşı uyarıyor.

 

 

Ancak Galler’de iki çocuk babası Tom Mansfield isimli kişisel spor eğitmeni, kullanması gereken toz miktarını mutfak terazisinde yanlış hesaplayınca canından oldu.

29 yaşındaki Mansfield, 5 Ocak 2021 tarihinde kafeinli bir karışım hazırladıktan hemen sonra rahatsızlandı. Adli tıp raporunda ölüm nedeni kafein zehirlenmesi olarak belirtildi.

Mansfield’ın eşi kocasının karışımı içtikten hemen sonra ağzında köpükler gördüğünü dile getirdi.

 

Bir bardak filtre kahve içmiş birinin kanında kafein seviyesi genellikle litre başına 2 miligram (mg) çıkıyor. Mansfield’ın kanında litre başına 392 mg kafein olduğu saptandı.

Ölüme ilişkin davada Mansfield’in kafein tozunun oranını hesaplarken yanlış yaptığı anlaşıldı.

Davada Mansfield’in kullandığı kafein tozunu üreten şirket de ifade verdi. Şirket, uyarıları arttırdığını ve ürünün yanında ölçme kabı vermeye başladığını aktardı.

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