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200 yıllık birikim kül oldu: Brezilya'da 200 yıllık müzede yangın

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Brezilya'nın en büyük ve en tarihi müzelerinden biri olan Rio de Janerio'daki Ulusal Müze'de yangın çıktı.
200 yıllık birikim kül oldu: Brezilya'da 200 yıllık müzede yangın

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Müzenin ziyaretçilere kapalı olan Pazar günü çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Eskiden Portekiz Kraliyet Ailesi'nin de konutu olarak kullanılan 200 yıllık binadaki müzenin koleksiyonunda 20 milyondan fazla parça bulunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm Brezilyalılar için üzücü bir gün. Tarihimizin değeri, binanın gördüğü hasarla ölçülemez" dedi.

Brezilya'nın TV Globo kanalına konuşan müze müdürü yangının 'kültürel bir trajedi' olduğunu söyledi.

Rio de JanerioREUTERS
rioREUTERS
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