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2018’in son üç ayındaki işsizlik oranı yüzde 7.6

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Güney Kıbrıs’ta, 2018 yılının son üç ayında işsizlik oranının yüzde 7.6 olarak kaydedildiği belirtildi.
2018’in son üç ayındaki işsizlik oranı yüzde 7.6

Güney Kıbrıs’ta, 2018 yılının son üç ayında işsizlik oranının yüzde 7.6 olarak kaydedildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Birimi’nin iş gücü araştırmasının sonuçlarına dayanarak, 2018 yılının son üç ayındaki (Ekim, Kasım, Aralık) işsizlik oranın, yüzde 7.8 olan 2018 yılının 3’üncü çeyreğine (Temmuz, Ağustos Eylül) göre azalarak yüzde 7.6 olarak kaydedildiğini yazdı.

Habere göre 2017 yılının son üç ayındaki işsizlik oranı ise yüzde 10.1 olarak verildi.

Gazete, yine aynı araştırmaya dayanarak 2018 yılının son üç ayındaki iş gücü sayısının, nüfusun yüzde 62.5’ine tekabül eden 440 bin 765 (yüzde 68.5’i erkek, yüzde 57’si kadın) olduğunu yazdı.

Habere göre 2017’nin aynı döneminde ise iş gücü sayısı 428 bin 291 şeklinde kaydedildi.

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