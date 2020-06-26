  • BIST 115.188
  • Altın 388,707
  • Dolar 6,8478
  • Euro 7,6881
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

2019’da Güney’e 13 Bin 650 Sığınma Başvurusu

» »
2019’da Güney’e 13 Bin 650 Sığınma Başvurusu
2019’da Güney’e 13 Bin 650 Sığınma Başvurusu

 Avrupa Sığınma Destek Merkezi (EASO) 2019 raporuna göre mülteci krizinin yaşandığı 2015 ve 2016’da Fransa, Yunanistan, Malta ve İspanya ile birlikte, diğer AB üyesi ülkelerden daha çok sığınma talebi alan üyelerden olan Güney Kıbrıs’a, 2019’da da 13 bin 650 sığınma başvurusu yapıldı.

Alithia’nın haberine göre, 2019 raporunda üçüncü ülkelerden kişiler tarafından AB üyesi ülkelere sığınma başvurularında yüzde 11’lik artış olduğu, 2020’nin ilk aylarında yüzde 16’lık artış yaşanmasına rağmen daha sonra yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle yüzde 87’lik düşüş gözlemlendiği bilgisini veren EASO’nun beklentisi, sığınma başvurularındaki artışın devam edeceği yönünde.

Raporun, Güney Kıbrıs’la ilgili bölümünde, 2019’da sığınma başvurusu yapan kişi sayısı 13 bin 650 (2018’e göre yüzde 76 artış) olarak verildi, bu rakamın AB ülkelerine yapılan toplam başvuruların yüzde 1,8’ine denk geldiği kaydedildi.

YÜZDE 22’Sİ SURİYELİLER

Güney’de sığınma başvurusunda bulunanların yüzde 22’sini Suriyeliler oluşturuyor. Kararı beklenen başvuru sayısı 18 bin 795 (2018’e göre yüzde 85 artış ve AB ortalamasının yüzde 2,1’i kadar). 3 bin 275 başvuru hakkında mahkeme kararı alındı (2018’e göre yüzde 32 daha fazla), 150 kişiye de göçmen statüsü (2018’den yüzde 23 daha az), 1150 kişiye de ikincil koruma (2018’den yüzde 13 daha fazla) verildi. 1975 sığınma başvurusu ise (2018’dekinden yüzde 56 daha fazla) reddedildi.

NÜFUSUN YÜZDE 18’İ KADAR ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞI VAR

Aynı gazete Eurostat verilerine dayanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla Güney Kıbrıs’ta yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının, ülke nüfusunun yüzde 18’i kadar olduğu bilgisine yer verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyarmudu Sınır Kapısındaki Eylem Rum Basınında25 Haziran 2020 Perşembe 13:40
  • Güney Kıbrıs’taki Yeni Kabine25 Haziran 2020 Perşembe 11:57
  • Güney’de Kamuda Çalışan Ve Koronavirüs Yüzünden İşlerine Gidemeyen Kıbrıslı Türkler Normal Ödenecek25 Haziran 2020 Perşembe 11:08
  • Baf’ta Uyuşturucu25 Haziran 2020 Perşembe 11:01
  • İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan Hristodulidis’in İsrail Ziyareti Konusunda Açıklama25 Haziran 2020 Perşembe 10:49
  • Yeşilırmak Kapısının Açılması Konusu25 Haziran 2020 Perşembe 10:43
  • Güney Kıbrıs'ta bugün 1 yeni vaka24 Haziran 2020 Çarşamba 17:51
  • Rum Polisi: Dün Metehan'dan bin kişi geçiş yaptı24 Haziran 2020 Çarşamba 16:43
  • Güney Kıbrıs'ta yeni kabinede isimler açıklandı....Kabinede 2 Kadın Bakan24 Haziran 2020 Çarşamba 16:15
  • “Purnara misafirhane değil kapalı cezaevi”24 Haziran 2020 Çarşamba 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti