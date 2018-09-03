'2019'un estetik trendi kalça büyütme operasyonu olacak'

Sosyal medyanın ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin estetik trendlerini belirlediğini anlatan uzmanlar, 2019'da ilk 3'te kalça ve göğüs büyütme ile burun ameliyatının yer alacağını ifade etti.

Bu yıl ilki düzenlenen ve dünyaca ünlü estetik cerrahi uzmanlarını bir araya getiren 'Aestheticstanbul' sempozyumunun açılışı dün gerçekleştirildi. Sempozyumun ilk gününde alanında uzman estetik cerrahi uzmanları tarafından 9 ameliyat yapıldı. Bu ameliyatlar 60'a yakın tıp öğrencisi ve estetik cerrahi uzmanı tarafından canlı canlı izlendi. İstanbul'da bir araya gelen dünyaca ünlü estetik cerrahi uzmanları 2018'de en çok yapılan operasyonlar ve 2019'un estetik trendleri hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu.

KALÇA AMELİYATLARINDA KIM KARDASHIAN'IN ETKİSİ BÜYÜK

Ünlü Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Aris Sterodimas, önümüzdeki yıl estetik alanında kalça ameliyatlarının ön planda olacağına dikkat çekti. Sosyal medyanın ve ünlü isimlerin bu ameliyatlarda etkisi olduğunu ifade eden Dr. Aris Sterodimas, "Dünya Enternasyonal Estetik Enstitüsü en çok gerçekleştirilen estetik ameliyatların sırasıyla kalça büyütme, göğüs büyütme ve burun ameliyatı olduğunu açıkladı. Türkiye de Yunanistan, İngiltere ve bütün Avrupa gibi aynı estetik trendini takip ediyor. Türkiye'de de ilk sırada kalça ameliyatları yer alıyor. Bunu göğüs ve burun ameliyatları takip ediyor. 2019'da da çok büyük bir farklılık beklemiyoruz. Çünkü sosyal medya ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerin etkisiyle kalça ameliyatlarının ön plana çıkacağını 2019 hatta 2020'de de bu trendin büyüyerek devam edeceğini öngörüyorum" dedi.

OPERASYON ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Estetik operasyon geçirecek kişilerin takip etmeleri gereken üç önemli nokta olduğunu vurgulayan Dr. Sterodimas, "Bunlardan ilki doktorun kendisi. Tercihen kişi bu hekimin ülkesinde kayıtlı ve tecrübeli bir doktor olmasına dikkat etmeli. İkincisi o doktor tarafından ameliyat edilmiş kişilerin referansları da çok önemli. Üçüncüsü ise bilinen iyi hastanelerin tercih edilmesi. Kişi vücudunun şekline hakim olmalı ve gerekenden fazla operasyon istememeli" diye konuştu. Türkiye'de estetik sektörünün büyüklüğünün 1.2 milyar dolara ulaştığını belirten Sterodimas, Türkiye'nin dünyanın 5'inci önemli estetik merkezi olduğunu söyledi.

"KADINLAR MUTLU OLMAK İSTİYORLAR"

Sempozyum kapsamında kalça büyütme operasyonu gerçekleştiren Brezilyalı Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Beatriz Nicaretta ise gelecek yıl yağ ve kök hücre transferlerinin gündemde olacağını belirterek, "Kadınlar daha iyi hissetmek ve mutlu görünmek istiyorlar. Haliyle bu noktada da çok büyük bir operasyon geçirmeden küçücük dokunuşlarla kendilerini çok farklı hissedebilecekleri noktaya doğru gitmeye çalışıyorlar. Bu nedenle de alınan yağ ve kök hücre transferleri yalnızca bu yılın değil 2019'un da trendi olacak" ifadelerini kullandı.