  • BIST 1.320
  • Altın 466,657
  • Dolar 7,8975
  • Euro 9,5744
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

2020 yılının en iyi iPhone uygulamaları belli oldu

»
Apple, her yıl olduğu gibi farklı kategorilerde bulunan 2020 yılının en iyi oyun ve uygulamalarını belirledi.
2020 yılının en iyi iPhone uygulamaları belli oldu

App Store üzerinde yüz binlerce uygulama bulunuyor. Ancak bazıları var ki 2020 yılına damga vurmayı başardı. İşte Apple'a göre bu yılın en 'iyi'leri...

Yılın iPhone Uygulaması: Wakeout! 

Wakeout! ev hayatının imkanlarından yararlanan kolay egzersizlerle, hareket etmek için gerekli zamanı ve iradeyi bulmaya yardımcı oluyor.

Yılın iPhone Oyunu: Genshin Impact 

Açık dünyada geçen bu RPG türü oyun, görsel efektlerle hayata geçirilmiş renkli canavarlar ve devlerle dolu devasa bir diyarı keşfetmeleri için oyuncuları serbest bırakıyor.

Yılın iPad Uygulaması: Zoom 

Zoom, iş dünyasına yönelik popüler bir video konferans uygulaması. Özellikle pandemiden sonra kullanıcı sayısı katlayarak artırdı.

Yılın iPad Oyunu: Legends of Runeterra 

Legends of Runeterra, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan oynaması ücretsiz bir çevrimiçi kart oyunu. Oyun, League of Legends evreniyle aynı evrende geçiyor.

Yılın Mac Uygulaması: Fantastical

Apple'dan yapılan açıklamaya göre Fantastical isimli bu takvim uygulaması, uzaktan toplantılar ve görüntülü sohbetlerin bolca yapıldığı 2020'nin planlanması aşamasında başarılı bir uygulama oldu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galaxy Note Serisi Sonun Başlangıcına Hazırlanıyor!30 Kasım 2020 Pazartesi 12:27
  • Kaspersky, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne Özel Takip Yazılım Algılama Aracını Tanıttı30 Kasım 2020 Pazartesi 10:41
  • Xiaomi'nin CEO'su şirketinin adının anlamını ilk kez açıkladı28 Kasım 2020 Cumartesi 21:30
  • Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor28 Kasım 2020 Cumartesi 12:25
  • Playstation 5 Tarihi Satış Rekoruna İmza Attı28 Kasım 2020 Cumartesi 09:43
  • İphone 12 Türkiye'de 5999tl'den Ön Siparişe Çıktı28 Kasım 2020 Cumartesi 09:36
  • Samsung’dan PC Olmadan Çalışabilen Akıllı Monitör!27 Kasım 2020 Cuma 14:10
  • Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'de Ön Satışa Sundu!27 Kasım 2020 Cuma 12:58
  • Spotify hacklendi: 300 bin hesap ele geçirildi!26 Kasım 2020 Perşembe 13:07
  • Nasa: Gökdelen Büyüklüğündeki Göktaşı Gezegenimize Doğru Geliyor25 Kasım 2020 Çarşamba 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti