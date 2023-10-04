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2023 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

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2023 Nobel Kimya Ödülü'nü "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.
2023 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2023 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimleri basın toplantısında duyurdu.

Buna göre, bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov, "kuantum noktalarının keşfi ve sentezi" dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Nobel Ödülleri hakkında

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği bazı yıllar da oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

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