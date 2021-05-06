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“20'li yaş challenge”ı uyarısı: Şifre paylaşmak kadar vahim

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Uzmanlardan, sosyal medyada trend haline gelen "20’li yaşlar challenge"la yüzünüzü çaldırmayın uyarısı geldi.
“20'li yaş challenge”ı uyarısı: Şifre paylaşmak kadar vahim

Görsel veri işleme alanında dünyada öne çıkan Türk girişimi Syntonym’in kurucusu Batuhan Özcan, “Yüz bir insanın genetik verilerini barındırıyor. Sosyal medyada bu yöndeki uygulamaları kullanmayın” dedi.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberinde görüşlerine yer verilen Özcan, “20’li yaş challenge” akımından yüz tanıma sistemi üzerine çalışanların yararlanabileceğini belirtti. Özcan sözlerine şöyle devam etti; 

“Çünkü çözmeye çalıştıkları sorunlardan biri de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmaya direnç kazandırmak. Bu akım doğrudan bu amaçla başlatılmıştır demek zor ama bundan faydalanabilecekleri çok aşikar. Facebook ve Instagram daha önce ‘10 yıl challenge’ yapmışlardı. İnsanın her yaş dönümünü kayıt altına alıyorlar. Farklı algoritmalar oluşturuyorlar. Bu uygulamanın tamamen veri toplama amaçlı olduğunu söyleyemeyiz ama bu kadar veri de çok rahatça kullanılabilir. Bu tarz uygulamalarda dikkatli olmak veri paylaşmamak gerekir. Çünkü ileri teknolojilerde banka hesabımıza ya da evimize yüz tanımayla girebiliriz. O zaman bu veriler kullanılabilir. Bunun, şifrenizi paylaşmaktan farkı kalmıyor.”

Haberde konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu ise, 20’li yaşlarda çekilen fotoğrafların paylaşılmasının büyük veriye eklenebilecek bir veri olduğunu dile getirerek, "Kişinin şimdiki haliyle 20 yaşlarındaki halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturulabilir. Bu konuda ırk analizi yapıldığı şeklinde çeşitli spekülasyonlar var. Ancak bu çok uç bir olay. Faceapp gibi uygulamalar için önemli bir veri olabilir. Algoritmaları besleyen bu veriler, 20 yaşındaki birinin de aynı şekilde nasıl yaşlanacağını gösterebilen bir uygulamaya dönüşebilir. Bu tarz uygulamalarda şu an için bilinen bir risk yok ama geleceğin teknolojisinde olabilir. İstihbarat servisleri, son fotoğrafı 20 yaşında çekilmiş birinin 40-50 yaşında nasıl gözükeceğini görebilir" dedi. 

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