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216 gram uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para yakalandı

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Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 216 gram hintkeneviri, kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu madde ile tutuklanan Muhammed Ali Mussed ile Babak Parzivande hakkındaki soruşturma devam ediyor.
216 gram uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para yakalandı

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 216 gram hintkeneviri, kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu madde ile tutuklanan Muhammed Ali Mussed ile Babak Parzivande hakkındaki soruşturma devam ediyor.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Zanlılar hakkında dün ek süre talebiyle duruşma yapıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Mustafa Zor,  21.01.2021 tarihinde,  saat 18:00 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, Muhammed Ali Mussed’in kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 180 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırının içerisinde naylona sarılı 30 gram daha hintkeneviri ele geçirildiğini aktardı. Polis, Muhammed Ali Mussed’in el çantasında ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 3 bin 345 dolar, 2 bin 25 euro ve 200 sterlin para bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, operasyon esnasında zanlının yanına gelen Babak Parzivande’nin polisi görünce kaçmaya çalıştığını ancak makul kuvvet kullanılarak yakalandığını söyledi. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı içerisinde gizlediği naylonlara sarılı 6 gram hintkeneviri, bir gram metamfetamin ve yarım gram kokain bulduklarını açıkladı. Polis memuru, Muhammed Ali Mussed’in 180 gram uyuşturucuyu zanlı Babak Parzivande için getirdiğine dair ifade verdiğini, mesele ile ilgili bir şahsın daha arandığını, uyuşturucuların analize gönderildiğini ancak sonuçların çıkmadığını, kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlılar hakkında 4 gün daha tutukluluk emri istedi.

Mahkeme zanlılar hakkında 4 gün ek tutukluluk verdi.

 

 

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