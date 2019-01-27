24 yaşındaki ABD'li polis Rus ruleti oynarken öldü

ABD’de 24 yaşındaki polis memuru Katlyn Alix’in 29 yaşındaki meslektaşı Nathaniel Hendren tarafından öldürüldüğü belirtildi. Soruşturma sonucunda ikilinin Rus ruleti oynadığı öğrenildi.

Sky News’ın aktardığına göre, Missouri’de yaşayan 29 yaşındaki polis memuru Nathaniel Hendren, 24 yaşındaki polis memuru Katlyn Alix’i kazara vurmasının ardından cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada ikilinin içinde tek kurşun bulunan bir tabanca ile sıra ile ateş ederek oynanan Rus ruleti oyununu oynadığı öğrenildi.

Oyun sırasında Hendren’in vurduğu Alix, hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde bulunan bir başka polis memuru da ikiliyi bu tehlikeli oyuna son vermeleri konusunda uyardığını, ancak kendisini dinlemediklerini belirtti.