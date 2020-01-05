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25 kuruşluk poşete bir yılda 370 milyon lira ödendi

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25 kuruşluk poşete bir yılda 370 milyon lira ödendi
25 kuruşluk poşete bir yılda 370 milyon lira ödendi

Paralı poşet uygulamasına geçilen 2019 yılında tüketicinin cebinden 370 milyon lira çıktı. Poşetten gelen bu paranın 278 milyon lirası devletin kasasına gitti, 92 milyon lira da market kazandı.

Market ve mağazalarda geçen yıl 1.5 milyar adet paralı poşet satıldı. Bu satıştan Çevre Bakanlığı 222 milyon TL, Maliye 56 milyon TL gelir elde ederken, marketlerin kasasına da 92 milyon lira girdi.

Paralı poşetin bir yıllık kazanç bilançosu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine verdiği yanıtla ortaya çıktı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer’in haberine göre Kurum verdiği yanıtta, 2019 yılında yaklaşık 1.5 milyar adet poşetin paralı satıldığını ve bakanlık olarak bu satıştan 221 milyon 681 bin lira geri kazanım katılım payı elde ettiklerini belirtti.

'Poşet kullanımı yüzde 78 oranında azaldı'

Geçen yıl 25 kuruşluk poşet parasının 15 kuruşu Çevre Bakanlığı’na, yaklaşık 6.2 kuruşu marketlere ve yaklaşık 3.8 kuruşu da vergiye gidiyordu. Bakanlık, yüzde 22’lik vergi zammını ise bu yıl poşete yansıtmayarak, market payını düşürdü.

CHP'li Gürer, Çevre Bakanı Kurum’un paralı poşet sayesinde poşet kullanımının yüzde 78 oranında azaldığını söylediğini, ancak bunun gerçek durumu yansıtmadığını belirtti.

Gürer, “Çünkü marketlerde poşetler küçülmüş ve kalitesizleşmiştir. Artık bir poşet yerine en az 3-4 poşet kullanılması gerekiyor” dedi.

 

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