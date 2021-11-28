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2,5 milyon lira kazanmak ister misiniz? ABD'li firma yeni insansı robotu için yüz arıyor!

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ABD'li bir teknoloji şirketi; otel, AVM'ler ve havaalanlarında çalıştırılacak insansı robotlar için yeni bir yüz arıyor. Promobot adlı firma, yüzünü istediği kadar kullanmak şartıyla, gönüllü olan kişiye 200 bin dolar ödeme yapacak.
2,5 milyon lira kazanmak ister misiniz? ABD'li firma yeni insansı robotu için yüz arıyor!

"Yüzünüzü bir robota vermek ister miydiniz?"

Bu fikir size ünlü distopi dizi Black Mirror'daki bir bölümün senaryosu gibi gerçek dışı gelebilir, ancak yakında gerçek olacak. ABD'li teknoloji şirketi Promobot, bunu gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Promobot, 2023'ten itibaren otellerde, alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında kullanılacak insansı robotlar için yeni bir yüz arayışına girdi.

 

GÖNÜLLÜYE 200 BİN DOLAR VERİLECEK

Firma, yüzünü kullanma hakkını sonsuza kadar devretecek cesur bir gönüllüye, 200 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 485 bin lira) gibi büyük bir para verileceğini açıkladı.

Promobot, korkutucu derecede gerçek duran insansı robotlarıyla tanınan New York merkezli bir robot üretim firması.

 

OTEL GÖREVLİLERİ, DANIŞMANLAR, YÖNETİCİLER

Şimdiden 43 ülkede kullanılan insansı robotlar yöneticiler, girişimciler, danışmanlar, rehberler ve otel görevlilerinin yerine çalışması için üretildi.

Konuya yönelik açıklama yapan şirket, "Şirketimiz yüz tanıma, konuşma, otonom navigasyon, yapay zeka ve diğer robotik alanlarda kullanılmak üzere teknolojiler geliştiriyor. 2019’dan bu yana aktif olarak insansı robotlar üretiyor ve piyasaya sürüyoruz. Yeni müşterilerimiz büyük ölçekli bir proje başlatmak istiyor bu yüzden yasal gecikmeleri önlemek için yeni robotlarda kullanılacak bir yüz lisansı gerekiyor” dedi.

 

KİBAR VE ARKADAŞ CANLISI

Promobot teknoloji firması, son kampanyasında insansı robot asistanı olarak kullanılacak kibar ve arkadaş canlısı bir yüz arıyor.

Adı açıklanmayan bir ABD şirketi tarafından görevlendirilecek olan robot, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'daki havaalanları, alışveriş merkezleri ve mağazalarda kullanılacak.

Promobot, her cinsiyetten ve yaştan insanın başvuru yapabileceğine dikkat çekerek, "Asistan robotlar 2023'te faaliyetlerine başlayacak ve robotun yüzü seçilen kişinin yüzü olacak” diye konuştu.

Promobot, ünlü insansı robot Sophia gibi, bilgisayar tarafından oluşturulan bir yüzü tercih etmek yerine neden gerçek bir yüz kullanmaya çalıştığını henüz söylemedi.

 

İLK DEĞİL

Robot üretim firmalarının birine yüzünün hakları almak için fiyat teklif etmesi ilk kez görülen bir durum değil. 

2019'da isimsiz bir robot şirketi, yüzünü kullanmak için, bir gönüllüye 133 bin 425 bin dolar ödül teklif etti.

Yapay zeka ve robotik uzmanı Kate Devlin neden gerçek bir yüzün kullanıldığını sorgulayarak,

“Arkadaş canlısı robotlarda iyiyim. Ama neden gerçekçi bir insan yüzüne ihtiyacı olduğunu ve bu yüzün neden gerçek bir kişiye ait olması gerektiğini çözemiyorum” şeklinde konuştu.

MailOnline, insanların nasıl başvurabilecekleri ve kazananın ne zaman duyurulacağı hakkında daha fazla bilgi için Promobot ile iletişime geçti.

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NTV.

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