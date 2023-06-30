  • BIST 5.759,11
  • Altın 1596.461
  • Dolar 26.0456
  • Euro 28.2762
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

3 Farklı Kaza! Sebebi Alkol

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
3 Farklı Kaza! Sebebi Alkol

29.06.2023 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Güvercinlik-Çayönü Anayolu 4-5 km’leri arasında Bekir ÖZER (E-21) 151 mlg. alkol tesiri altında, yönetimindeki EV 017 plakalı salon araç ile Çayönü istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerlere çarparak yoldan çıkıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Bekir ÖZER ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Okan AKARSU (E-36) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.

 

29.06.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa - İskele Anayolu üzerinde,  Mustafa ATLAY (E-54) 239 mlg alkol tesiri altında, yönetimindeki EC 634 plakalı salon araç ile sol şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Lions Garden Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçmesi ile o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamette seyreden Nıloufer MOTAMADI (K-31) yönetimindeki NA 201 plakalı salon aracın sol arka yan kısmına çarpmıştır. Kazada yaralanan olmadı. EC 634 plakalı araç sürücüsü Mustafa ATLAY tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

30.06.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne'de Zafer Caddesi üzerinde Kuzey istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (seyreden Girne'de sakin Haluk KURTDEMİR (E-63), 212 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PA 549 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bir ikametgahın bahçe tellerine çarpıp, bahçe içerisindeki ağaca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan Haluk KURTDEMİR kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Ünal Üstel: Kurultay zamanı değil29 Haziran 2023 Perşembe 12:04
  • Kurban Bayramı’nda ikinci gün: Vatandaşlar bugün de ziyaretlerini sürdürüyor29 Haziran 2023 Perşembe 11:16
  • 26 yaşında alkollü sürücü başka araca çarparak takla attı29 Haziran 2023 Perşembe 10:11
  • Bayramın 2. gününde nöbetçi eczaneler 29 Haziran 2023 Perşembe29 Haziran 2023 Perşembe 09:38
  • AB Liderler Zirvesi'nde Kıbrıs meselesinin gündeme gelmesi bekleniyor29 Haziran 2023 Perşembe 09:33
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu29 Haziran 2023 Perşembe 09:32
  • Meclis Başkanı Töre, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bayramlaştı28 Haziran 2023 Çarşamba 22:03
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası, bayram boyunca “ek mesaiye kalmama” eyleminde28 Haziran 2023 Çarşamba 17:12
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası, bayram boyunca “ek mesaiye kalmama” eyleminde28 Haziran 2023 Çarşamba 16:37
  • İskele-Ercan ana yolunda ters şeride giren sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı28 Haziran 2023 Çarşamba 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti