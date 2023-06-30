3 Farklı Kaza! Sebebi Alkol

29.06.2023 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Güvercinlik-Çayönü Anayolu 4-5 km’leri arasında Bekir ÖZER (E-21) 151 mlg. alkol tesiri altında, yönetimindeki EV 017 plakalı salon araç ile Çayönü istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerlere çarparak yoldan çıkıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Bekir ÖZER ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Okan AKARSU (E-36) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.

29.06.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa - İskele Anayolu üzerinde, Mustafa ATLAY (E-54) 239 mlg alkol tesiri altında, yönetimindeki EC 634 plakalı salon araç ile sol şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Lions Garden Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçmesi ile o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamette seyreden Nıloufer MOTAMADI (K-31) yönetimindeki NA 201 plakalı salon aracın sol arka yan kısmına çarpmıştır. Kazada yaralanan olmadı. EC 634 plakalı araç sürücüsü Mustafa ATLAY tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

30.06.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne'de Zafer Caddesi üzerinde Kuzey istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (seyreden Girne'de sakin Haluk KURTDEMİR (E-63), 212 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PA 549 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bir ikametgahın bahçe tellerine çarpıp, bahçe içerisindeki ağaca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan Haluk KURTDEMİR kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.