  • BIST 1.475
  • Altın 455,495
  • Dolar 7,4800
  • Euro 9,1871
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

3 Gün Poliste Tutuklu Kalacak

» »
Lefkoşa’da meydana gelen ve ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nnamdi Elvis Ekwedün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
3 Gün Poliste Tutuklu Kalacak

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nuri Hundal tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Hundal30 Aralık 2020 tarihinde saat 11.10 raddelerindeLefkoşa'da Atatürk Caddesi boyunca çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisindeZRK 694 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekildekullanan Girne'de sakin zanlıNnamdi Elvis Ekwe’nin seyrettiğiyolun solunda bulunan Capital Bank önlerine geldiğinde önünde ayni istikametedoğru yolun sol kenarında, içerisinde Lefkoşa'da sakin 18 aylık Deniz Güçlü’nünbulunduğu markası tespit edilemeyen bebek arabasını taşıyanLefkoşa'da sakin Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun ve bebek arabasına aracının sağ ön köşesi ile çarpmıştır.Polis çarpmanınetkisi ile savrulan bebek arabası bebek ile birlikte önce yolun solunda kaldırımüzerinepark edilen 3 farklı araca çarptığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Hundal kaza sonucu yaralanan Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nunDevlet hastanesi acilservisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olurken, DenizGÜÇLÜ beyin kanaması sebebi ile çocuk yoğun bakım servisinde müşahedealtında tutulmakta olduğunu söyledi. Polis araç sürücüsü Nnamdi Elvis Ekwe’nintutuklanadığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek suçunnevi ve niteliğinin değişme ihtimali bulunduğunu belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunuzdaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray’dan Maraş’taki Türk Faaliyetleriyle İlgili Mektup31 Aralık 2020 Perşembe 11:45
  • Tabipler Birliği, Pandemi Önlemlerinde Devamlılığın, Kurallara Uyulmasının Ve Denetimin Önemini Vurguladı31 Aralık 2020 Perşembe 11:40
  • Girne Belediiyesi Tarafından Yeni Yıl Nedeniyle Tedbirler Alındı31 Aralık 2020 Perşembe 11:21
  • Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Yeni Yılın Halka Sağlık, Mutluluk Ve Bol Bereket Getirmesi Diledi31 Aralık 2020 Perşembe 11:14
  • KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubayları Derneğinden Yeni Yıl Mesajı31 Aralık 2020 Perşembe 11:04
  • Salgınla Geçen 2020’nin Son Günü..Yeni Yıla Saatler Kaldı31 Aralık 2020 Perşembe 11:00
  • Sadıkoğlu Yeni Yıl Mesajında Koronavirüse Dikkat Çekti31 Aralık 2020 Perşembe 10:57
  • Arpa Fiyatında Yeni Düzenleme...Tük, Yemlik Arpanın Bugünden İtibaren 1.70 TL’den Satılacağını Açıkladı31 Aralık 2020 Perşembe 10:17
  • İskele Belediyesi: "2021 Sağlık Olsun, Huzur Olsun, Mutluluk Olsun!"31 Aralık 2020 Perşembe 09:50
  • Büyükoğlu: “Zorluklar Baki Kalsa da, Örgütlülüğümüzün Arttığı Oranda Umut Dolu Bir Yıl Olacak”31 Aralık 2020 Perşembe 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti