3 Gün Poliste Tutuklu Kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen ve ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nnamdi Elvis Ekwedün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nuri Hundal tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Hundal30 Aralık 2020 tarihinde saat 11.10 raddelerindeLefkoşa'da Atatürk Caddesi boyunca çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisindeZRK 694 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekildekullanan Girne'de sakin zanlıNnamdi Elvis Ekwe’nin seyrettiğiyolun solunda bulunan Capital Bank önlerine geldiğinde önünde ayni istikametedoğru yolun sol kenarında, içerisinde Lefkoşa'da sakin 18 aylık Deniz Güçlü’nünbulunduğu markası tespit edilemeyen bebek arabasını taşıyanLefkoşa'da sakin Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun ve bebek arabasına aracının sağ ön köşesi ile çarpmıştır.Polis çarpmanınetkisi ile savrulan bebek arabası bebek ile birlikte önce yolun solunda kaldırımüzerinepark edilen 3 farklı araca çarptığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Hundal kaza sonucu yaralanan Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nunDevlet hastanesi acilservisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olurken, DenizGÜÇLÜ beyin kanaması sebebi ile çocuk yoğun bakım servisinde müşahedealtında tutulmakta olduğunu söyledi. Polis araç sürücüsü Nnamdi Elvis Ekwe’nintutuklanadığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek suçunnevi ve niteliğinin değişme ihtimali bulunduğunu belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunuzdaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.