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3 Saat elektrik kesintisi olacak

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Hamitköy'de alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişimi nedeniyle bugün 09.00 -12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
3 Saat elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Hamitköy'de alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişimi kapsamında bugün 09.00 -12.00 saatleri arasında; Hamitköy’de Doktor Fazıl Küçük Bulvarı, eski Asok Galeri ve Hamitköy Mezarlığı civarına elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.

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