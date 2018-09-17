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3 Tekerlekli Elektrikli Araç, İlginç Tasarımıyla Trafik Sorununu Çözecek

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Küçük tasarımı ve manevra kabiliyeti ile dikkat çeken 3 tekerlekli elektirikli araç İ-ROAD'ın, yoğun trafiğe çözüm olması bekleniyor.
3 Tekerlekli Elektrikli Araç, İlginç Tasarımıyla Trafik Sorununu Çözecek

3 tekerleği, manevra kabiliyeti ve küçük tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan Toyora İ-ROAD'ın gelecekte trafik problemlerine bir çözüm olacağı iddia ediliyor. Elektrikle çalışan araç aynı zamanda çevre dostu olmasıyla da dikkatleri üzerine çekti.

MOTOSİKLETLE AYNI ALANI KAPLIYOR

i-ROAD Kişisel Mobilite Aracı, bir yandan şehir içi ulaşım konusunda daha fazla esneklik sağlamak, diğer yandan şehir içi trafik sıkışıklığını ve zararlı emisyonları azaltmak üzere tasarlandı. Bir motosikletle aynı alanı kaplayan araçta iki kişi rahatlıkla seyahat edebilir.

MERKEZ KAÇ KUVVETİNİ DENGELİYOR

Bu aracın ilgi çekici özelliğiaktif eğim teknolojisi. Viraja giren aracın ön tekerlekleri, girdiği viraja göre birbirine zıt yönlere yukarı ve aşağıya hareket etmekte. Bu teknoloji, viraj esnasındaki merkez kaç kuvvetini dengeliyor.

3 SAATTE ŞARJ OLUYOR

50 kilometreden uzun bir sürüş mesafesine sahip olan araç, ev tipi elektrikli prizle üç saatte şarjını tam olarak doldurabiliyor.

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