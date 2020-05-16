3G'si düzgün çalışmayan Turkcell "5G ve fiber yatırımları için hazırız"

Kuzey Kıbrıs'ta 3G ile ilgili ciddi tüketici sorunları yaşanan Turkcell markası Lifecell ve özellikle 15/20 kişiden fazla insanın yan yana geldiği ortamlarda 2g'si bile çalışmayan Kuzey Kıbrıs Turkcell ‘Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’ nedeniyle sektörle ilgili mesaj yayınladı

ÖZEL HABER

Yayınladıkları mesajda 4.5,5G ve fiber optik yatırımlara da hazır olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Turkcell Kuzey Kıbrıs'ta Telekominikasyon Dairesi'ne ait olan fiber optik alt yapı ile ilgili de planları olduğunu gerçeğini açıkça ortaya koydu.

“4.5G, 5G ve fiber yatırımları için hazırız"

Harun Maden yaptığı açıklamada son olarak sektörü çok daha ileri noktalara taşıma arzusunda olduklarını, yıllardır beklenen 4.5G, 5G ihalesinin bir an önce sonuçlanmasını dilediklerini vurguladı ve bu hızlı interneti kullanabilmek için ülkenin fiber altyapıya ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. Maden sözlerine şöyle devam etti: “Ülkenin lider teknoloji şirketi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi Telekomünikasyon sektöründe çok daha ileri seviyelere taşıma arzusundayız. Şu an ülke olarak dünyanın gerisindeyiz. İlgili merciler tarafından imkân verilmesi durumunda bizler 4.5G, 5G ve fiber yatırımları için hazırız ve ülkemiz bunu hak ediyor” dedi.

KDV ORANLARINDA KARMAŞA

Kuzey KIbrıs Turkcell'in internet paketleri ve sesli konuşmalara uyguladığı KDV oranlarında bazı karışıklıklar da olduğu ileri sürüldü.