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4 kaza, 3 yaralı...

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KKTC’de dün ile bugünün ilk saatlerinde meydana gelen 4 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
4 kaza, 3 yaralı...

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 12.00 civarında Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, yönetimindeki BT796 plakalı araçla doğu istikametine seyreden İlgen Kağnıcı (72), ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde yolun güneyinde bulunan Besmar Market’in park alanına dönüşe geçtiği sırada, o esnada batıyadoğru seyreden Cem Altay (49) yönetimindeki UN 283 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cem Altay, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

AYNI CADDEDE BİR KAZA DA GECE OLDU... ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DİREKLERE VE TAŞ DUVARA ÇARPTI

Yine dün saat 22.00’de yine Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, Mehmet Çakıcı (38), 210 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TR 191 plakalı araçla doğu istikametine dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzeyinde bulunan iki elektrik ve bir telefon direğine çarptıktan sonra aynı cadde üzerinde bir evin ait taş duvara çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Çakıcı tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

LEFKE'DEKİ KAZADA ARAÇ AĞACA ÇARPTI

Bugün saat 02.20 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi'nde Ali Kireççi (21), yönetimindeki FL 636 plakalı salon araçla batı istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ağacın yanında bulunan elektrik telleri kopararak hasar gördü. Kireççi, kazayı yara almadan atlattı.

YOLDAN ÇIKAN ARAÇ 3 METRE DERİLİKTEKİ SU KANALINA DÜŞTÜ

Öte yandan İskele-Ercan ana yolunun 5-6 km’leri arasında, Anfora alışveriş merkezi yakınlarında, saat 00.15’te Ayşe Hürsöz (42), yönetimindeki LT 898 plakalı salon araçla İskele'den Sınırüstü istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından yoldan çıkarak 3 metre derinlikteki su kanalına düşüp toprak sete çarptı.

Kaza sonucu, yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Barış Hürsöz, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındılar.

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