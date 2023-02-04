4 Kaza, Hepsinin Sebebi Alkol!

Ülkede dün gece tümüne de alkollü sürücülerin karıştığı 4 trafik kazası yaşandı. Kazalarda yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kazalardan ilki saat 23.15’te Alsancak’ta, Şehit Türker Sokak’ta meydana geldi. Malik Gezer (E-26), yönetimindeki UK 205 plakalı araçla yolun sağındaki markete doğru dikkatsizce dönüş yaptığı sırada güney istikametine doğru, 153 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Etem Uğurlu (E-49) yönetimindeki KV 255 plakalı araç önünü tıkadı, iki araç çarpıştı.

Saat 02.30 sıralarında da Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, Emre Ödemiş (E-37) yönetimindeki LU 190 plakalı araç ile 158 miligram alkollü içki tesiri altında Alsancak’a doğru seyrettiği sırada Su Kemerleri Sokağa dikkatsizce dönüşe geçti ve direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. O esnada karşı istikametten 64 miligram alkollü içki tesiri altında gelen Ali Kanat (E-20) yönetimindeki ND 131 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Karaoğlanoğlu Caddesi’nde saat 05.00 sıralarında yaşanan kazada ise Sedat Güraslan (E-20) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LV 883 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrederken Evliya Çelebi Sokağa dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu, yolun solundan çıkarak park halindeki MM 612 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle MM 612 plakalı araç da önünde park halindeki HS 215 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Lefkoşa’da Hilal Sokak’ta saat 04.00 sıralarında yaşanan kazada ise, Mahmut Buldu (E-19) yönetimindeki FA 747 plakalı araçla Gzt. Kemal Aşık Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptığı sırada 100 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyreden Mehmet Seviş (E-57) yönetimindeki KB 552 plakalı aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı. Çarpmanın ardından FA 747 plakalı araç yoluna devam ederek, yolun solunda park halindeki KD 786 plakalı aracın arka kısmına, çarpmanın etkisiyle de KD 786 plakalı araç önünde park halinde bulunan RU 243 plakalı aracın arka kısmına çarptı.