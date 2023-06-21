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4. Polis Basketbol Turnuvası bugün başladı

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Polis Örgütü’nün kuruluşunun 59’uncu yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Müdürlükler Arası 4. Polis Basketbol Turnuvası başladı.
4. Polis Basketbol Turnuvası bugün başladı

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 59’uncu yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Müdürlükler Arası 4. Polis Basketbol Turnuvası bugün Atatürk Spor Salonu’nda başladı. 

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, toplam 7 takımın yer aldığı turnuvada, açılış seremonisi ardından grup maçları oynandı. 

Üç gün sürecek turnuvada yarın grup maçlarına devam edilecek ve cuma günü ise final maçı ile turnuva tamamlanacak. 

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