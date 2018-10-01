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4 sosyal medya fenomeni gözaltında

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Gözaltı gerekçesi olarak ‘sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek' gösterildi
4 sosyal medya fenomeni gözaltında

Aralarında Pucca rumuzuyla yazdığı blog ve kitaplarla tanınan Selen Pınar Işık’ın da bulunduğu 4 sosyal medya fenomeni, ‘sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övdükleri’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 5 ilde 'sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun İstanbul ayağında 'Pucca' adıyla bilinen Pınar K., 'Şam' ismiyle tanınan Şamil K.O. ve 'Burry Soprano'adıyla tanınan Burak A. ile Ali M.A.'yı gözaltına aldı.
Sosyal medya üzerinden yüzbinlerce hayran kitlesine sahip olan fenomenlerin paylaştığı içeriklerde 'uyuşturucuyu övdükleri' öne sürüldü. Sabah saatlerinde gözaltına alınan 4 kişinin sorgusu İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

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