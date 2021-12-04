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4 Yıldır Gizemi Çözülemiyor

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Denizde Bir Anda Belirip Kaybolan Esrarengiz Kız, Görenleri Korkuttu
4 Yıldır Gizemi Çözülemiyor

Hollanda'da 2017 yılında kaydedilen ve bir daha gizemi çözülemeyen korkunç yüzlü esrarengiz kızın görüntüleri sosyal medyada tekrar gündem oldu. "Alkarısı" olduğu iddia edilen kızın görüntüsü bir hayli ürkütücü.

Hollanda'nın Amsterdam kenti yakınlarındaki bir tatil köyünde 2017 yılında çekilen fotoğraf, sosyal medyanın en çok konuştuğu fotoğraflardan biri olmuştu. O dönem uzun süre gündemde kalan fotoğraftaki kızın ne olduğu ve kim olduğu çözülemedi.

HALA GİZEMİNİ KORUYOR

Korkunç yüzlü kızın fotoğrafının çekilmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, fotoğrafın gizemi henüz çözülmüş değil. Bu durum, olaya yönelik merakları biraz daha arttırsa da kız hakkında son olarak ortaya atılan iddialar daha da korkuttu.

 

Gizemi 4 yıldır çözülemiyor! Denizde bir anda belirip kaybolan esrarengiz kız, görenleri ürküttü

"ALKARISI" OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR

Denizde bir anda beliren kızın, özellikle su kenarlarında ortaya çıkan "Alkarısı" olduğu belirtiliyor. Ancak bununla ilgili bir kanıt yok. Kızın kim olduğuna dair Amsterdam'daki yetkililerden tarafından da bir bilgi verilmedi.

ALKARISI NE DEMEK?

Halk dilinde al, alanası, alkızı, alkarı, albası ve albıs adlarıyla da anılan Alkarısı kötü ruhlardan sayılmakta ve cin, peri, dev veya şeytan şeklinde tasavvur edilmektedir. İnanışa göre albastı (lohusa humması) onun tesiriyle ortaya çıkar ve tedbir alınmazsa lohusa kadınla çocuğunun ölümüne sebep olur. Alkarısı'nın ahır ve samanlıklarda, viranelerde, nehir kenarlarında, çeşme ve kaynak başlarında bulunduğuna ve atlarla lohusa kadın ve çocuklarına musallat olduğuna inanılır. Çoğunlukla al gömlekli, yaşlı ve son derece çirkin bir cadı şeklinde tasavvur edilmekle birlikte güzel olanlarının da bulunduğu ve yakalandıklarında bunlarla evlenmenin mümkün olduğu kabul edilmektedir.

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