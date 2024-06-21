46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da Başlıyor

Bu yıl 24 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek 46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran 2024 Pazartesi günü kortej yürüyüşüyle başlıyor. Bir hafta sürecek Festival kapsamında birbirinden değerli Türkiye’den ve yerel sanatçıların yer alacağı konserler, çocukların doyasıya eğleneceği çocuk şenliği ve birçok etkinlik yer alacak. Festival süresince tüm etkinlikler halka ücretsiz gerçekleşecek.

Kortej

Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden 18.30’da başlayacak korteje, yurtiçi ve yurtdışından davetli ekipler, okullar, kültür ve sanat dernekleri, kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri ve animatör ekipler katılacak. Kortej süresince ve kent merkezinde Güzelyurt Kapalı Çarşı önünde gösteriler yer alacak. 46. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamındaki etkinlikler gece boyunca Festival Parkı’nda devam edecek.

Açılış

46. Güzelyurt Portakal Festivali’nin açılış gecesi olan 24 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 20.30’da Amfi Tiyatro’da dans gösterileri ve Samida müzik grubunun konseri yer alacak. Aynı gece Kıbrıs kültürünü şarkılara taşıyan Grup Otantik saat 22.30’da Festival Park Meydanında hayranlarına müzik ziyafeti sunacak.

24-30 Haziran 2024 tarihleri arasında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan 46. Güzelyurt Portakal Festivali’nde Samida, Melis Fis, Sümer Ezgü, Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı, yerel sanatçı ve müzik grupları, ayrıca yiyecek ve içecek stantlarının ücretsiz olacağı çocuk şenliği ve tavla turnuvası da yer alacak.

PORTAKAL VE PORTAKAL SUYU DAĞITIMI

Her yıl olduğu gibi 46. yılda da her gece portakal suyu ücretsiz olarak Belediye tarafından oluşturulacak standarda halkımıza dağıtılacaktır.