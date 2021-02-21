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5 Anketin ortalaması açıklandı

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Aksoy Araştırma, AKAM, İstanbul Ekonomi Araştırma ve MAK Danışmanlık'ın 9 ayrı anketini değerlendiren Avrasya Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz Cumhur İttifakı'nın muhalefet blokunun 11 puan gerisinde olduğunu söyled
5 Anketin ortalaması açıklandı

Aksoy Araştırma, AKAM, İstanbul Ekonomi Araştırma ve MAK Danışmanlık'ın 9 ayrı anketini değerlendiren Avrasya Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz Cumhur İttifakı'nın muhalefet blokunun 11 puan gerisinde olduğunu söyledi.

Kemal Özkiraz, YouTube üzerinden yaptığı bir yayın ile farklı şirketlerin son 45 günde yaptığı anketleri yorumladı. Aksoy Araştırma (5 Ocak, 15 Şubat), AKAM (13 Şubat, 14 Ocak ve 30 Ocak), İstanbul Ekonomi Araştırma (6 Ocak, 13 Şubat), MetroPoll (3 Ocak, 6 Şubat) ve MAK Danışmanlık anketlerini değerlendiren Özkiraz, çarpıcı sonuçlara ulaştı. 

 

KARARSIZLAR YÜZDE 16'NIN ÜZERİNDE

Özkiraz'ın hazırladığı tabloda, kararsız seçmen dağıtılmadan önce partilerin oy oranları gösterildi. Kararsız seçmen bloğunun yüzde 16'yı geçmesi ise dikkat çekti. Kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti'nin oy oranı yüzde 30,3 iken, MHP'nin oy oranı 7,06 olarak saptandı. CHP'nin oy oranı yüzde 20,45, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 11,04 oldu.

HDP YÜZDE 10.4

Kararsızların dağıtılmasından sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 36,4 olurken MHP'nin oy oranı yüzde 8,5 oldu. Her iki durumda da MHP'nin barajı geçemediği görülürken, CHP yüzde 24,5 ve İYİ Parti yüzde 13,2 oy aldı. HDP ise 10,4 oranında çıktı.

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